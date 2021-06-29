Елена Веснина вышла во 2-й круг Уимблдона

Российская теннисистка Елена Веснина, занимающая 370-е место в рейтинге WTA, в 1-м круге Уимблдона обыграла итальянку Мартину Тревизан с общим счётом 7:5, 6:1. Итальянская спортсменка расположилась на 98-й строчке чарта WTA.

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. За всю игру россиянка исполнила 7 эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. Её соперница из Италии за всё противостояние ни разу не подала навылет, 2 раза ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 2.

Во 2-м круге турнира Веснина сыграет с Кори Гауфф из США.

Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем женских соревнований является Симона Халеп (Румыния), мужских — Новак Джокович (Сербия).