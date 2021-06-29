Кори Гауфф — о снятии Серены Уильямс с Уимблдона: мне было трудно на это смотреть

Американская теннисистка Кори Гауфф отреагировала на сенсационное снятие американки Серены Уильямс с Уимблдона. В матче первого круга семикратная победительница турнира встречалась с белоруской Александрой Саснович, однако в первом же сете Серена неудачно поскользнулась на траве и подвернула ногу, из-за чего не смогла продолжить матч. Уильямс ушла с корта в слезах, а Саснович автоматически вышла во второй круг Уимблдона.

«Мне было трудно смотреть на то, что произошло с Сереной. Я её большой поклонник, хоть и считаю себя её конкурентом. Но именно она является причиной, по которой я играю в теннис. Сложно смотреть, как травмируется любой игрок, особенно она», — приводит слова Гауфф Tennis Majors в «Твиттере».