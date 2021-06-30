Милош Раонич стал девятым теннисистом из топ-30, пропускающим Олимпиаду в Токио

21-я ракетка мира канадец Милош Раонич сообщил, что не сыграет на Олимпийских играх в Токио (Япония). Он стал девятым теннисистом из топ-30 рейтинга ATP, отказавшимся от участия в Олимпиаде. Ранее с олимпийского турнира снялись Рафаэль Надаль (третья ракетка мира), Доминик Тим (5), Роберто Баутиста-Агут (10), Денис Шаповалов (14), Каспер Рууд (14), Гаэль Монфис (16), Кристьян Гарин (20) и Стэн Вавринка (30).

«Не хотел, чтобы дошло до такого, но с грустью сообщаю, что не буду соревноваться на летней Олимпиаде. Для меня всегда большая честь представлять Канаду на любом мировом турнире, поэтому упускать такую возможность непросто. Я всё ещё упорно тружусь над тем, чтобы быть готовым играть в теннис столько, сколько это возможно. Желаю всем канадским спортсменам всего лучшего на Играх», — написал Раонич в своём «инстаграме».