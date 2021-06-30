«Боже мой, я не могу поверить». Федерер отреагировал на снятие Серены Уильямс с Уимблдона

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер высказался о сенсационном снятии американки Серены Уильямс с Уимблдона. В матче первого круга семикратная победительница турнира встречалась с белоруской Александрой Саснович, однако в первом же сете Серена неудачно поскользнулась на траве и подвернула ногу, из-за чего не смогла продолжить матч. Уильямс ушла с корта в слезах, а Саснович автоматически вышла во второй круг Уимблдона.

«Это ужасно, боже мой, я не могу поверить. Более ли скользкая трава под крышей? Да, может быть, под крышей корт чуть более скользкий. Не знаю, может это ошибочное ощущение. Там действительно нужно двигаться осторожнее. Если вы слишком давите на корт в неподходящий момент, то можете упасть. Днём здесь действительно суше, ветер и прочее уносит из травы влагу», — приводит слова Федерера Tennis Majors.

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