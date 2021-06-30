Серена Уильямс опубликовала пост после снятия с Уимблдона

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс опубликовала в «Инстаграме» пост после снятия с Уимблдона из-за полученной травмы. В матче первого круга семикратная победительница турнира встречалась с белоруской Александрой Саснович, однако в первом же сете Серена неудачно поскользнулась на траве и подвернула ногу, из-за чего не смогла продолжить матч. Уильямс ушла с корта в слезах, а Саснович автоматически вышла во второй круг Уимблдона.

Публикация доступна в «инстаграме» Серены Уильямс.

«У меня разбито сердце из-за того, что сегодня пришлось покинуть корт из-за травмы правой ноги. Выражаю благодарность и любовь болельщикам и команде, которые делают моё пребывание на центральном корте таким значимым. То ощущение теплоты и поддержки, когда я входила на стадион и выходила с него, для меня — целый мир», — написала Серена в своём «инстаграме».