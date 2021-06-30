Александр Зверев: Уимблдон — исторический турнир, и он продолжает улучшаться
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу в первом круге Уимблдона над Таллоном Грикспором (Нидерланды).
«Я чувствовал себя комфортно. Здорово, что теперь у нас есть крыша на первом корте. Уимблдон — это исторический турнир, и организаторы продолжают его совершенствовать, стараясь сделать его лучше для игроков и публики, и именно поэтому все его так сильно любят.
Я должен был быть готов с самого начала, быть очень сосредоточенным и резким. Чувствовал, что был готов. Это было сложно. Я знаю, что с Грикспором не может быть простой игры. Предполагал, что сегодня будет один или два тай-брейка, и готовил себя к этому. Мне кажется, что я хорошо поработал. Рад, что прошёл дальше», — цитирует Зверева Tennis World USA.
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