Муратоглу — о Уильямс: она хотела выступить на Уимблдоне всем сердцем. Это душераздирающе

Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс, отреагировал на досрочное завершение выступления своей подопечной на Уимблдоне.

«Серена упорно тренировалась. Она была готова. Она хотела выступить на Уимблдоне всем сердцем. Но, к сожалению, её нога соскользнула, и тело, реагируя на это, подвело.

Это душераздирающе, но мы ничего не можем с этим поделать, кроме как продолжить работать и пытаться снова.



Всем замечательным поклонникам Серены, которые поддерживают её, несмотря ни на что, я шлю всю свою любовь. До скорой встречи», — написал в своём «Инстаграме» Муратоглу.

Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и парном разряде, обладательница некалендарного «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах, а также единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного «Золотого шлема» (включающего победы во всех четырёх турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах.

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