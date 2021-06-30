Медведев: если ты выиграешь три мэйджора за календарный год, то конечно же станешь топ-1

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев после победы в первом круге Уимблдона над Ян-Леннардом Штруффом посетил пресс-конференцию, где пообщался с журналистами о матче и шансах на топ-1.

«Мне кажется, что это был хороший теннисный матч, потому что в нём было много разных моментов. Четвёртый сет был самым ровным, где у нас обоих были шансы. Оба играли очень хорошо и я очень рад, что мне удалось довести дело до тай-брейка, не отдать там ни одного мини-брейка и довести дело до конца. Это было нелегко сегодня.

Я просто стараюсь быть лучшей версией себя. Меня часто спрашивают про топ-1, но для того чтобы забраться на вершину нужно побеждать не только в «мастерсах», но и выигрывать турниры «Большого шлема». Если ты выиграешь три мэйджора за календарный год, то конечно же станешь первой ракеткой. Я пытаюсь концентрироваться на каждом матче, а моя цель на каждом турнире — это победа.

Последние несколько лет я много тренировался и пытался совершенствоваться, но каждый раз, когда ты достигаешь какого-то результата, то тебе хочется большего. Если вы посмотрите на любого выдающегося чемпиона вроде Федерера и Надаля, то увидите, как это работает. Они никогда не говорили себе после четырёх-пяти побед на мэйджорах, что их карьера уже сложилась успешно и больше им не к чему стремиться», — сказал Медведев на пресс-конференции.