«Это не трава». Ник Кирьос раскритиковал качество кортов на Уимблдоне
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Австралийский теннисист Ник Кирьос эмоционально отреагировал на состояние корта во время игры первого круга Уимблдона с французом Уго Умбером.
«Ребята, для тех, кто смотрит дома, здесь должно быть быстро. Он должен быть быстрым, это теннис на травяном корте, а они сделали его медленным. Это больше не трава. Попробуйте полить её. Сделайте снова нормальный травяной корт, спасибо», — сказал Кирьос в перерыве между сетами.
Матч между Кирьосом и Умбером был прерван в пятом сете при счёте 3:3 за 10 минут до 23:00 по местному времени из-за комендантского часа в Лондоне. Встреча по расписанию должна возобновиться сегодня в 16:30 мск.
Ник Кирьос впервые за 18 месяцев вышел на корт за пределами Австралии.
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