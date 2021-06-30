«Это не трава». Ник Кирьос раскритиковал качество кортов на Уимблдоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос эмоционально отреагировал на состояние корта во время игры первого круга Уимблдона с французом Уго Умбером.

«Ребята, для тех, кто смотрит дома, здесь должно быть быстро. Он должен быть быстрым, это теннис на травяном корте, а они сделали его медленным. Это больше не трава. Попробуйте полить её. Сделайте снова нормальный травяной корт, спасибо», — сказал Кирьос в перерыве между сетами.

Матч между Кирьосом и Умбером был прерван в пятом сете при счёте 3:3 за 10 минут до 23:00 по местному времени из-за комендантского часа в Лондоне. Встреча по расписанию должна возобновиться сегодня в 16:30 мск.

Ник Кирьос впервые за 18 месяцев вышел на корт за пределами Австралии.