Сергей Стаховский эмоционально отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро

Украинский теннисист Сергей Стаховский эмоционально отреагировал на победу сборной Украины по футболу в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Подопечные Андрея Шевченко в дополнительное время обыграли команду Швеции со счётом 2:1. Автором победного гола стал нападающий сборной Украины Артём Довбик.
Стаховский в «Инстаграме» опубликовал своё фото и по-украински написал «Да!»
Фото: «Инстаграм» Сергея Стаховского
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет с Англией. Встреча пройдёт 3 июля на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 22:00 мск.
Сергей Стаховский является победителем четырёх турниров ATP в одиночном разряде, финалистом юниорского Открытого чемпионата США 2004 года. На турнирах «Большого шлема» он не проходил дальше третьего круга.
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