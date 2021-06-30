Отте — о Маррее: когда вышел его документальный фильм, я плакал. Он — икона тенниса

Немецкий теннисист Оскар Отте в преддверии матча с британцем Энди Марреем во втором круге Уимблдона дал интервью журналистам, в котором выразил восхищение достижениями своего соперника.
«Он играет огромную роль в теннисе. Когда смотрел его документальный фильм, я действительно плакал. Это было так эмоционально и так вдохновляюще. Я, наверное, говорю и за других игроков. Он просто огромная икона в этом виде спорта.
Конечно, трудно выступать на высоком уровне после таких операций, но все знают, что он один из лучших игроков в истории. Когда он возьмёт под контроль своё тело, то всё ещё сможет побеждать лучших парней и проходить далеко на турнирах.
На самом деле, я не очень удивлен, что он вернулся после таких травм. У него за спиной большая команда, физиотерапевты, всё остальное. Я думаю, они очень хорошо о нём заботятся, и он просто нереальный спортсмен, один из лучших в истории.
С моим рейтингом у тебя нет возможности проводить регулярно такие большие матчи, как этот. Я просто с нетерпением жду завтрашнего дня. Толпа будет не на моей стороне, но для меня это, конечно, нормально. У меня здесь мой тренер, моя девушка, думаю, этого будет достаточно», — приводит слова Отте Tennis Head.
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