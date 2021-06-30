Леся Цуренко и Данка Ковинич снялись с Уимблдона

Украинская теннисистка Леся Цуренко была заменена накануне первого матча на Уимблдоне Астрой Шармой (Австралия), сообщает пресс-служба турнира. Также место Данки Ковинич из Черногории займёт Цветана Пиронкова (Болгария). Причины такого решения пока неизвестны.

В первом круге Цуренко должна была противостоять Юлии Путинцевой из Казахстана. Данке Ковинич предстояла встреча с Кристиной Плишковой (Чехия).

Напомним, что Цуренко пробилась в основную сетку Уимблдона через квалификацию. Максимальным результатом 32-летней спортсменки на этом турнире был третий раунд, в который она прошла в 2017 году.

Основная сетка женского одиночного разряда Уимблдона стартовала 28 июня. Финальный матч запланирован на 10 июля.