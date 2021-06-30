Денис Шаповалов: тяжело начинать турнир, когда ещё не успел почувствовать корт

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал победу в первом круге Уимблдона в матче с Филлипом Кольшрайбером из Германии.
«Это прекрасное чувство — выиграть этот матч, особенно у такого великого игрока, как Филипп, за которым я много наблюдал в детстве. Я большой поклонник его игры. Здорово видеть, что он снова в хорошей форме. Я очень рад, что смог выстоять и взять важные очки в нужный момент. Филипп — очень сильный соперник, так что это хорошая победа для меня
Сейчас я чувствую, словно у меня камень с души упал. Ты выходишь в первый круг турнира «Большого шлема», но совершенно не знаешь, в каком состоянии сейчас здесь находятся корты. Перед началом Уимблдона на них не разрешают много тренироваться и ты не успеваешь к ним приноровиться», — цитирует Шаповалова Tennis World USA.
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