Адриан Маннарино: я сразу почувствовал, что это конец

Французский теннисист Адриан Маннарино прокомментировал досрочное завершение участия на Уимблдоне. В матче первого круга со швейцарцем Роджером Федерером он вынужден был сняться перед началом пятого сета из-за травмы колена.
«Я просто подвернул колено, это классическая травма, которая впервые случилась со мной около десяти лет назад. Я почувствовал ту же боль, поскользнулся, услышал хруст и сразу понял, что не могу продолжать. Часто такое скольжение не имеет никакого значения, но здесь моя нога поехала вправо, а колено соскользнуло влево, и тут я сразу почувствовал, что это конец.
Часто во время игры мы не чувствуем себя слишком плохо из-за адреналина, но, к сожалению, как только я возобновил игру, то почувствовал, что потерял всю силу в правой ноге, я вообще не осмеливался опустить её на землю. Скорее всего, это растяжение внутренней связки колена. Это расстраивает.
Я не привык часто играть на центральном корте, поэтому мне трудно сравнивать покрытие здесь и в других местах. Но на прошлой неделе я играл в Испании, где была очень сухая погода, и корт был совсем не скользким. Во время разминки здесь корт уже казался мне скользким, я чувствовал себя не очень комфортно. Перед матчем я сказал своему тренеру, что беспокоюсь об этом и что у меня не очень хорошие ощущения», — цитирует Маннарино L'Equipe.
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