Ализе Корне с разгромным счётом обыграла Бьянку Андрееску в первом круге Уимблдона

Французская теннисистка Ализе Корне уверенно обыграла Бьянку Андрееску в первом круге Уимблдона со счётом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Корне не сделала ни одной подачи навылет, ни разу не допустила двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Андрееску 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейкпойнта.

Соперницей Корне по второму кругу станет победитель пары Гретье Миннен (Бельгия) — Айла Томлянович (Австралия).

Основной турнир Уимблдона в женском одиночном разряде стартовал 28 июня. Финальная встреча запланирована на 10 июля. Призовой фонд турнира в этом году составил £35 000 000. Действующим победителем соревнований является Симона Халеп (Румыния), которая в 2019 году обыграла в решающей встрече Серену Уильямс (США).

