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Ализе Корне с разгромным счётом обыграла Бьянку Андрееску в первом круге Уимблдона

Ализе Корне с разгромным счётом обыграла Бьянку Андрееску в первом круге Уимблдона
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Французская теннисистка Ализе Корне уверенно обыграла Бьянку Андрееску в первом круге Уимблдона со счётом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Корне не сделала ни одной подачи навылет, ни разу не допустила двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Андрееску 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейкпойнта.

Соперницей Корне по второму кругу станет победитель пары Гретье Миннен (Бельгия) — Айла Томлянович (Австралия).

Основной турнир Уимблдона в женском одиночном разряде стартовал 28 июня. Финальная встреча запланирована на 10 июля. Призовой фонд турнира в этом году составил £35 000 000. Действующим победителем соревнований является Симона Халеп (Румыния), которая в 2019 году обыграла в решающей встрече Серену Уильямс (США).

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2021, среда. 13:10 МСК
Ализе Корне
58
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Бьянка Андрееску
7
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
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