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Денис Шаповалов без борьбы вышел в третий круг Уимблдона

Денис Шаповалов без борьбы вышел в третий круг Уимблдона
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Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг Уимблдона из-за неявки Пабло Андухара (Испания), который принял решение досрочно завершить выступление на турнире из-за травмы ребра.

В первом круге Пабло Андухар в пятичасовом поединке оказался сильнее Пьер-Юга Эрбера из Франции 7:6 (9:7), 4:6, 7:6 (9:7), 5:7, 8:6.

Денис Шаповалов также провёл матч из пяти сетов с представителем Германии Филиппом Кольшрайбером — 6:4, 4:6, 6:3, 5:7, 6:4.

В третьем круге Денис Шаповалов сыграет с победителем пары Оскар Отте (Германия) — Энди Маррей (Великобритания).

Мужской одиночный разряд Уимблдона стартовал 28 июня. Финальный матч запланирован на 11 июля. Действующим победителем соревнований является Новак Джокович (Сербия).

Уимблдон (м). 2-й круг
30 июня 2021, среда. 18:50 МСК
Денис Шаповалов
12
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Пабло Андухар
70
Испания
Пабло Андухар
П. Андухар
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