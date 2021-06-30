Денис Шаповалов без борьбы вышел в третий круг Уимблдона

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг Уимблдона из-за неявки Пабло Андухара (Испания), который принял решение досрочно завершить выступление на турнире из-за травмы ребра.

В первом круге Пабло Андухар в пятичасовом поединке оказался сильнее Пьер-Юга Эрбера из Франции 7:6 (9:7), 4:6, 7:6 (9:7), 5:7, 8:6.

Денис Шаповалов также провёл матч из пяти сетов с представителем Германии Филиппом Кольшрайбером — 6:4, 4:6, 6:3, 5:7, 6:4.

В третьем круге Денис Шаповалов сыграет с победителем пары Оскар Отте (Германия) — Энди Маррей (Великобритания).

Мужской одиночный разряд Уимблдона стартовал 28 июня. Финальный матч запланирован на 11 июля. Действующим победителем соревнований является Новак Джокович (Сербия).