Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина не без труда обыграла Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) в первом круге Уимблдона. Матч продолжался 1 час 44 минуты и завершился со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

На счету Свитолиной 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Ван Эйтванк сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейкпойнтов из 10.

Во втором круге Свитолина сыграет Магдой Линетт (Польша).

Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем женских соревнований является Симона Халеп (Румыния), которая в 2019 году в решающей встрече обыграла Серену Уильямс (США). В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса.