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Джокович вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Андерсона

Джокович вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Андерсона
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдонского турнира. В матче второго круга Джокович нанёс поражение представителю ЮАР Кевину Андерсону со счётом 6:3, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Джокович девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-понтов. Андерсон подал 11 эйсов, четырежды ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

За выход в 1/8 финала Джокович сыграет с победителем матча между итальянцем Андресом Сеппи и американцем Денисом Кудлой, начавшим соревнования с квалификации.

Джокович пять раз выигрывал Уимблдон — в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. В 2020 году турнир не был проведён из-за пандемии коронавируса.

Уимблдон (м). 2-й круг
30 июня 2021, среда. 15:40 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		3 3    
             
Кевин Андерсон
102
ЮАР
Кевин Андерсон
К. Андерсон
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