Джокович вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Андерсона

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдонского турнира. В матче второго круга Джокович нанёс поражение представителю ЮАР Кевину Андерсону со счётом 6:3, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Джокович девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-понтов. Андерсон подал 11 эйсов, четырежды ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

За выход в 1/8 финала Джокович сыграет с победителем матча между итальянцем Андресом Сеппи и американцем Денисом Кудлой, начавшим соревнования с квалификации.

Джокович пять раз выигрывал Уимблдон — в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. В 2020 году турнир не был проведён из-за пандемии коронавируса.