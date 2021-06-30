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Виктория Азаренко обыграла Катерину Козлову и вышла во второй круг Уимблдона

Виктория Азаренко обыграла Катерину Козлову и вышла во второй круг Уимблдона
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй раунд Уимблдона. В стартовом матче она обыграла представительницу Украины Катерину Козлову.

Для победы Азаренко потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу белоруски. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

Азаренко выполнила четыре эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. Её соперница Козлова один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 100% своих брейк-пойнтов — 2 из 2.

За выход в третий круг турнира Азаренко сразится с Сораной Кырстя из Румынии.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2021, среда. 18:10 МСК
Виктория Азаренко
14
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Катерина Козлова
157
Украина
Катерина Козлова
К. Козлова
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