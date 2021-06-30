Виктория Азаренко обыграла Катерину Козлову и вышла во второй круг Уимблдона

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй раунд Уимблдона. В стартовом матче она обыграла представительницу Украины Катерину Козлову.



Для победы Азаренко потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу белоруски. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.



Азаренко выполнила четыре эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. Её соперница Козлова один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 100% своих брейк-пойнтов — 2 из 2.



За выход в третий круг турнира Азаренко сразится с Сораной Кырстя из Румынии.



Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.