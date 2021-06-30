Ник Кирьос, не выступавший после Australian Open, вышел во второй круг Уимблдона
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Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг Уимблдонского турнира. В матче первого круга Кирьос нанёс поражение 21-му сеяному французу Уго Умберу со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 6:1, 9:7. Встреча продолжалась 3 часа 26 минут.
Кирьос 23 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. Умбер подал 13 эйсов, 9 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта.
За выход в третий круг Кирьос сыграет с итальянцем Джанлукой Маджером.
Для Кирьоса стартовый матч Уимблдона стал первым в сезоне-2021 после Australian Open, где он также обыграл француза в пятисетовом матче, но во втором круге. Умбер перед Уимблдоном стал победителем турнира в Галле, обыграв в финале россиянина Андрея Рублёва.
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