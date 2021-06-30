Соболенко вышла в третий круг Уимблдона, где может сыграть с Александровой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она обыграла представительницу Великобритании Кэйти Бултер.



Для победы Соболенко потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу белоруски. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.



Соболенко выполнила 11 эйсов, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. Её соперница Бултер три раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов.



За выход в четвёртый круг турнира Соболенко сразится с победительницей встречи между россиянкой Екатериной Александровой и Марией-Камилой Осорио-Серрано из Колумбии.



Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.