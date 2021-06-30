Бублик впервые вышел во второй круг Уимблдона и встретится с Димитровым

Представитель Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг Уимблдонского теннисного турнира. В матче первого раунда соревнований Бублик нанёс поражение соотечественнику Михаилу Кукушкину со счётом 6:4, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Бублик 16 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. Кукушкин подал пять эйсов, трижды ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

Бублик в третий раз играет в основной сетке Уимблдона, но впервые вышел во второй круг.

За выход в третий круг Уимблдона Бублик сыграет с 18-м сеяным болгарином Григором Димитровым, который в матче первого круга нанёс поражение испанцу Фернандо Вердаско со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 6:4.