Бублик впервые вышел во второй круг Уимблдона и встретится с Димитровым
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Представитель Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг Уимблдонского теннисного турнира. В матче первого раунда соревнований Бублик нанёс поражение соотечественнику Михаилу Кукушкину со счётом 6:4, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
Бублик 16 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. Кукушкин подал пять эйсов, трижды ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.
Бублик в третий раз играет в основной сетке Уимблдона, но впервые вышел во второй круг.
За выход в третий круг Уимблдона Бублик сыграет с 18-м сеяным болгарином Григором Димитровым, который в матче первого круга нанёс поражение испанцу Фернандо Вердаско со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 6:4.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2021, среда. 18:30 МСК
105
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
Окончен
0 : 3
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|3
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38
Александр Бублик
А. Бублик
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