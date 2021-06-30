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Бублик впервые вышел во второй круг Уимблдона и встретится с Димитровым

Бублик впервые вышел во второй круг Уимблдона и встретится с Димитровым
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Представитель Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг Уимблдонского теннисного турнира. В матче первого раунда соревнований Бублик нанёс поражение соотечественнику Михаилу Кукушкину со счётом 6:4, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Бублик 16 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. Кукушкин подал пять эйсов, трижды ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

Бублик в третий раз играет в основной сетке Уимблдона, но впервые вышел во второй круг.

За выход в третий круг Уимблдона Бублик сыграет с 18-м сеяным болгарином Григором Димитровым, который в матче первого круга нанёс поражение испанцу Фернандо Вердаско со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2021, среда. 18:30 МСК
Михаил Кукушкин
105
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 1    
6 		6 6    
             
Александр Бублик
38
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2021, среда. 15:40 МСК
Фернандо Вердаско
106
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 4 4  
3 		6 6 6  
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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