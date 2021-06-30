Хачанов вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Герасимова

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдонского турнира. В матче второго раунда 25-й сеяный Хачанов нанёс поражение представителю Беларуси Егору Герасимову со счётом 6:1, 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Хачанов 8 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. Герасимов пода восемь эйсов, пять раз ошибся на подаче и не использовал ни один из четырёх шансов взять подачу соперника.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Хачанов сыграет с победителем матче между американцем Фрэнсисом Тиафо и канадцем Вашеком Поспишилом.

Хачанов в третий раз в крьере добрался до третьего круга Уимблдона. Лучшее достижение россиянина — выход в 1/8 финала в 2018 году.