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Хачанов вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Герасимова

Хачанов вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Герасимова
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдонского турнира. В матче второго раунда 25-й сеяный Хачанов нанёс поражение представителю Беларуси Егору Герасимову со счётом 6:1, 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Хачанов 8 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. Герасимов пода восемь эйсов, пять раз ошибся на подаче и не использовал ни один из четырёх шансов взять подачу соперника.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Хачанов сыграет с победителем матче между американцем Фрэнсисом Тиафо и канадцем Вашеком Поспишилом.

Хачанов в третий раз в крьере добрался до третьего круга Уимблдона. Лучшее достижение россиянина — выход в 1/8 финала в 2018 году.

Уимблдон (м). 2-й круг
30 июня 2021, среда. 18:40 МСК
Егор Герасимов
73
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 3 3    
6 		7 7 6    
             
Карен Хачанов
29
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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