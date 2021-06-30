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Виталия Дьяченко завершила борьбу на Уимблдоне в одиночном разряде после первого круга

Виталия Дьяченко завершила борьбу на Уимблдоне в одиночном разряде после первого круга
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Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла выйти во второй раунд Уимблдона. В стартовом матче она проиграла представительнице Великобритании Эмме Радукану.

Для победы Радукану потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:0 в пользу британки. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.

Дьяченко не выполнила ни одного эйса, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. Её соперница Радукану шесть раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов.

За выход в третий круг турнира Радукану сразится с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2021, среда. 18:45 МСК
Эмма Радукану
338
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		0  
         
Виталия Дьяченко
150
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
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