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Екатерина Александрова выбыла из борьбы на Уимблдоне в одиночном разряде

Екатерина Александрова выбыла из борьбы на Уимблдоне в одиночном разряде
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она проиграла представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано.

Для победы Осорио-Серрано потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу колумбийки. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Александрова выполнила шесть эйсов, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Осорио-Серрано один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов.

За выход в четвёртый круг турнира Осорио-Серрано сразится с Ариной Соболенко из Беларуси.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 2-й круг
30 июня 2021, среда. 20:15 МСК
Екатерина Александрова
36
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
94
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
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