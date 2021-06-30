Екатерина Александрова выбыла из борьбы на Уимблдоне в одиночном разряде

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она проиграла представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано.



Для победы Осорио-Серрано потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу колумбийки. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.



Александрова выполнила шесть эйсов, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Осорио-Серрано один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов.



За выход в четвёртый круг турнира Осорио-Серрано сразится с Ариной Соболенко из Беларуси.



Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.