Екатерина Александрова выбыла из борьбы на Уимблдоне в одиночном разряде

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она проиграла представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано.
Для победы Осорио-Серрано потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу колумбийки. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.
Александрова выполнила шесть эйсов, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Осорио-Серрано один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов.
За выход в четвёртый круг турнира Осорио-Серрано сразится с Ариной Соболенко из Беларуси.
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.
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