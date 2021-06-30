Людмила Самсонова вышла в третий раунд Уимблдона, обыграв Джессику Пегулу

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она обыграла представительницу США Джессику Пегулу.



Для победы Самсоновой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.



Самсонова выполнила три эйса, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Пегула четыре раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов.



За выход в четвёртый круг турнира Самсонова сразится с победительницей встречи между двумя американками Кристи Анн и Слоан Стивенс.



Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.