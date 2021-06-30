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Людмила Самсонова вышла в третий раунд Уимблдона, обыграв Джессику Пегулу

Людмила Самсонова вышла в третий раунд Уимблдона, обыграв Джессику Пегулу
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она обыграла представительницу США Джессику Пегулу.

Для победы Самсоновой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.

Самсонова выполнила три эйса, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Пегула четыре раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов.

За выход в четвёртый круг турнира Самсонова сразится с победительницей встречи между двумя американками Кристи Анн и Слоан Стивенс.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 2-й круг
30 июня 2021, среда. 19:40 МСК
Джессика Пегула
26
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Людмила Самсонова
65
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Комментарии
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