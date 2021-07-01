Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина: зачем выигрывать в двух сетах? Нужно как можно больше времени провести на корте

Касаткина: зачем выигрывать в двух сетах? Нужно как можно больше времени провести на корте
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу в матче первого круга Уимблдона над румынкой Патрисией-Марией Циг. Встреча завершилась со счётом 6:0, 3:6, 6:3 в пользу россиянки.

«Конечно, легко выигрывать и потом проигрывать сет – это весело, зачем просто так приезжать на «Шлем» и выигрывать в двух сетах? У нас всего четыре турнира «Большого шлема» в году, и нужно как можно больше провести времени на корте. Это же так здорово. Нет, на самом деле каждый матч и каждый игрок очень сложен, приходится много работать, находить какие-то ключики в каждом матче. Это нормально, ведь каждый хочет победить и поэтому возникают такие сложности по ходу матчей», — приводит слова Касаткиной Eurosport.

За выход в третий круг турнира Касаткина сразится с Еленой Остапенко из Латвии.

Новость по теме
Дарья Касаткина с победы стартовала на Уимблдоне, выиграв первый сет 6:0
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021