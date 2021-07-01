Касаткина: зачем выигрывать в двух сетах? Нужно как можно больше времени провести на корте

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу в матче первого круга Уимблдона над румынкой Патрисией-Марией Циг. Встреча завершилась со счётом 6:0, 3:6, 6:3 в пользу россиянки.
«Конечно, легко выигрывать и потом проигрывать сет – это весело, зачем просто так приезжать на «Шлем» и выигрывать в двух сетах? У нас всего четыре турнира «Большого шлема» в году, и нужно как можно больше провести времени на корте. Это же так здорово. Нет, на самом деле каждый матч и каждый игрок очень сложен, приходится много работать, находить какие-то ключики в каждом матче. Это нормально, ведь каждый хочет победить и поэтому возникают такие сложности по ходу матчей», — приводит слова Касаткиной Eurosport.
За выход в третий круг турнира Касаткина сразится с Еленой Остапенко из Латвии.
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