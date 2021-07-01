Чакветадзе: очень обидное поражение, Карацев был фаворитом в матче

Бывшая теннисистка экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала поражение Аслана Карацева от француза Жереми Шарди в первом круге Уимблдона со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (6:8), 3:6.
«Очень обидное поражение, Карацев был фаворитом в этом матче. Возможно, мы слишком много ждём от Аслана. В начале сезона он высоко задрал планку, которой очень тяжело соответствовать весь год. Сегодня был хороший соперник у него, умеющий играть на траве. У Аслана есть спад, но он начался не сейчас, а ещё в Париже. Такие периоды бывают, сейчас ему очень важно устоять психологически», — приводят слова Весниной «Известия».
Карацев продолжит выступления на «Уимблдоне» в миксте с Еленой Весниной. На «Ролан Гаррос» эта пара дошла до финала, а также, скорее всего, сыграет вместе на Олимпиаде.
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