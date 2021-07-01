Элина Свитолина рассказала, где черпает вдохновение

Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы в стартовом матче Уимблдона над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк 6:3, 2:6, 6:3 опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме».
«Черпаю вдохновение из вчерашней потрясающей битвы сборной Украины», — подписала фото Свитолина.
Свитолина имела в виду победу сборной Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Украинская команда одолела сборную Швеции со счётом 2:1.
Фотографию можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Элины Свитолиной.
Во втором круге Свитолина сыграет с Магдой Линетт из Польши.
Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем женских соревнований является Симона Халеп (Румыния), которая в 2019 году в решающей встрече обыграла американку Серену Уильямс. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса.
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