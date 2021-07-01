Маррей вышел в третий круг Уимблдона и встретится с Шаповаловым

Двукратный победитель Уимблдона британец Энди Маррей вышел в третий круг травяного турнира «Большого шлема». В матче второго раунда Маррей, получивший уйлд-кард от организаторов, не без труда одолел немца Оскара Отте, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 4:6, 4:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 50 минут.

Маррей подал семь эйсов, избежал ошибок на подаче и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. Отте 14 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта.



За выход в 1/8 финала Уимблдона Маррей сыграет представителем Канады Денисом Шаповаловым, который без борьбы вышел в третий круг, так как его соперник, испанец Пабло Андухар, снялся до матча из-за травмы ребра.

Перед Уимблдоном Маррей провёл только два матча на траве. Во втором круге турнира в Лондоне он уступил итальянцу Маттео Берреттини. До этого британец не выходил на корт с начала марта.