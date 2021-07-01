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Маррей вышел в третий круг Уимблдона и встретится с Шаповаловым

Маррей вышел в третий круг Уимблдона и встретится с Шаповаловым
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Двукратный победитель Уимблдона британец Энди Маррей вышел в третий круг травяного турнира «Большого шлема». В матче второго раунда Маррей, получивший уйлд-кард от организаторов, не без труда одолел немца Оскара Отте, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 4:6, 4:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 50 минут.

Маррей подал семь эйсов, избежал ошибок на подаче и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. Отте 14 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Маррей сыграет представителем Канады Денисом Шаповаловым, который без борьбы вышел в третий круг, так как его соперник, испанец Пабло Андухар, снялся до матча из-за травмы ребра.

Перед Уимблдоном Маррей провёл только два матча на траве. Во втором круге турнира в Лондоне он уступил итальянцу Маттео Берреттини. До этого британец не выходил на корт с начала марта.

Уимблдон (м). 2-й круг
30 июня 2021, среда. 20:20 МСК
Оскар Отте
151
Германия
Оскар Отте
О. Отте
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 4 2
6 		4 4 6 6
             
Энди Маррей
118
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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