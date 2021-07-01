Кирьос: даже на одной ноге я бы закончил матч с Умбером

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу над французом Уго Умбером (6:4, 4:6, 3:6, 6:1, 9:7) в первом круге Уимблдона.

«Боялся ли я сняться после того, как упал? Я не собирался останавливаться. Я не много турниров играл, я здесь… Даже если бы это было серьёзно, я бы продолжил. Даже на одной ноге я бы закончил матч. Немного стойкости, чувак! Мне понравилось. Уго Умбер адский игрок. Это могло повернуть матч в его сторону. В этом виде спорта он добьётся особенных успехов», — приводит слова Кирьоса Lequipe.

Для Кирьоса стартовый матч Уимблдона стал первым в сезоне-2021 после Australian Open, где он также обыграл француза в пятисетовом матче, но во втором круге. Умбер перед Уимблдоном стал победителем турнира в Галле, обыграв в финале россиянина Андрея Рублёва.