Джокович — о победе над Андерсоном: сегодня было почти безупречное выступление

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в матче второго круга Уимблдонского турнира. Джокович нанёс поражение представителю ЮАР Кевину Андерсону со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

«Я знал, что Кевин будет подавать мощно, и у меня будет не слишком много шансов прервать его подачу. Так что я мог бы также попытаться играть стабильно, но не слишком рискованно. Я сыграл гораздо лучше, чем думал, что смогу.

Мы привыкли играть перед зрителями, но за последние 18 месяцев этого не произошло, и я очень рад видеть всех вас, ребята, на корте. Это замечательно, большое вам спасибо. Кроме того, у меня, кажется, действительно хорошая связь с травой. Я не помню, чтобы так сильно падал в первых двух матчах Уимблдона, но да, сегодня у меня была некая связь с публикой и травой, это очень здорово. Я верю в себя, но сегодня было действительно почти безупречное выступление, это очень, очень приятно", — приводит слова Джоковича Tennis World USA.