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Энди Маррей — о ЧЕ по футболу: у Англии есть довольно приличные шансы на победу

Энди Маррей — о ЧЕ по футболу: у Англии есть довольно приличные шансы на победу
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Теннисист из Великобритании Энди Маррей дал прогноз выступлению сборной Англии на чемпионате Европы по футболу.

«Мне удалось немного посмотреть матч во вторник (Англия — Германия), но не целиком, потому что я тренировался в течение первого тайма. Я присутствовал на матче Шотландия — Англия на „Уэмбли“, который был блестящим, очень весёлым. Поехал с одним шотландским другом-теннисистом и двумя английскими друзьями и отлично провёл вечер, так что мне понравилось.

Я думаю, что у Англии есть довольно приличные шансы на победу. Если они смогут вернуться на «Уэмбли» в полуфинал, матч будет против Дании или Чехии, англичане будут там фаворитами. Да, это отличная возможность для Англии впервые за долгое время выиграть крупное соревнование. Надеюсь, они смогут это сделать", — приводит слова Маррея Sky Sports.

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