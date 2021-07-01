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Новак Джокович — о своей растяжке: человек-паук возвращается

Новак Джокович — о своей растяжке: человек-паук возвращается
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Сербский теннисист Новак Джокович в матче второго круга Уимблдонского турнира оказался сильнее представителя ЮАР Кевина Андерсона. Джокович победил со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

В своём "твиттере" Новак выложил фотографию с этого матча. На ней теннисист практически сел на шпагат, чтобы отбить мяч.

«Человек-паук возвращается, хахаха, пусть поток мемов начнётся», — подписал фото, демонстрирующее феноменальную растяжку и гибкость, Джокович.

Помимо фанатов на призыв отреагировал даже официальный аккаунт ATP, ответив на пост Новака забавной гифкой, совмещающей фото человека-паука и скользящего под ним Джоковича.

Фото можно посмотреть в "твиттере" Новака Джоковича.

За выход в 1/8 финала турнира Джокович сразится с американцем Денисом Кудлой. Джокович пять раз выигрывал Уимблдон — в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. В 2020 году турнир не был проведён из-за пандемии коронавируса.

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