Оскар Отте: Маррей сказал, продолжай так работать, тогда и придут результаты

Немецкий теннисист Оскар Отте, проигравший во втором круге Уимблдона британцу Энди Маррею со счётом 3:6, 6:4, 6:4, 4:6, 2:6, рассказал, о чём они говорили с соперником после матча.
«Энди сказал, продолжай так работать, продолжай так играть. Тогда и придут результаты. Я поблагодарил его и сказал, что был рад сыграть с ним. Я сказал ему, что он моя икона, мой идол. Для меня он самый лучший на свете. Я просто наслаждался игрой с ним. Вот почему я начал играть в теннис. Много лет назад Энди и Роджер Федерер уже играли. Я просто смотрел их по телевизору. Теперь я смог сыграть с этими ребятами на больших кортах. Это то, ради чего вы работаете каждый день дома и на турнирах, со своей командой, со своей семьёй и всеми остальными. Я получаю так много позитивной энергии на будущее, и это просто огромная мотивация», — приводит слова 27-летнего Отте Inews.
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