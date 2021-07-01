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Анастасия Павлюченкова вышла в третий раунд Уимблдона, обыграв Кристину Плишкову

Анастасия Павлюченкова вышла в третий раунд Уимблдона, обыграв Кристину Плишкову
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову.

Для победы Павлюченковой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Павлюченкова выполнила три эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. Её соперница Плишкова два раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и успешно использовала 2 из 8 брейк-пойнтов.

За выход в четвёртый круг турнира Павлюченкова сразится с победительницей встречи между Каролиной Муховой из Чехии и итальянкой Камилой Джорджи.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2021, четверг. 13:05 МСК
Кристина Плишкова
106
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Анастасия Павлюченкова
19
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Комментарии
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