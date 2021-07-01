Анастасия Павлюченкова вышла в третий раунд Уимблдона, обыграв Кристину Плишкову

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову.



Для победы Павлюченковой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.



Павлюченкова выполнила три эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. Её соперница Плишкова два раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и успешно использовала 2 из 8 брейк-пойнтов.



За выход в четвёртый круг турнира Павлюченкова сразится с победительницей встречи между Каролиной Муховой из Чехии и итальянкой Камилой Джорджи.



Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.