Анастасия Павлюченкова вышла в третий раунд Уимблдона, обыграв Кристину Плишкову

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову.
Для победы Павлюченковой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.
Павлюченкова выполнила три эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. Её соперница Плишкова два раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и успешно использовала 2 из 8 брейк-пойнтов.
За выход в четвёртый круг турнира Павлюченкова сразится с победительницей встречи между Каролиной Муховой из Чехии и итальянкой Камилой Джорджи.
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.
- 1 июля 2021
-
14:14
-
13:57
-
13:43
-
12:57
-
12:10
-
11:42
-
10:02
-
08:45
-
03:18
-
01:01
-
00:45
-
00:40
-
00:27
-
00:26
- 30 июня 2021
-
22:50
-
22:50
-
22:17
-
21:56
-
21:02
-
20:47
-
20:42
-
20:26
-
20:24
-
20:10
-
19:22
-
19:09
-
19:05
-
18:48
-
17:46
-
16:51
-
16:36
-
16:26
-
15:42
-
14:45
-
14:36