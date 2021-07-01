Марта Костюк завершила борьбу на Уимблдоне в одиночном разряде

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой.
Для победы Севастовой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:3 в пользу Анастасии. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.
Костюк выполнила 2 эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Её соперница Севастова один раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и успешно использовала 5 из 7 брейк-пойнтов.
За выход в четвёртый круг турнира Севастова сразится с Барборой Крейчиковой из Чехии.
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.
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