Элина Свитолина проиграла в матче второго круга Уимблдона в двух сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она проиграла представительнице Польши Магде Линетт.



Для победы Линетт потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу польки. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.



Свитолина выполнила 3 эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. Её соперница Линетт 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и успешно использовала 3 из 9 брейк-пойнтов.



За выход в четвёртый круг турнира Линетт сразится с испанкой Паулой Бадосой, обыгравшей Юлию Путинцеву.



Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.