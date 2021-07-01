Элина Свитолина проиграла в матче второго круга Уимблдона в двух сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она проиграла представительнице Польши Магде Линетт.
Для победы Линетт потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу польки. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.
Свитолина выполнила 3 эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. Её соперница Линетт 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и успешно использовала 3 из 9 брейк-пойнтов.
За выход в четвёртый круг турнира Линетт сразится с испанкой Паулой Бадосой, обыгравшей Юлию Путинцеву.
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.
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