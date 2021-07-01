Анна Блинкова уступила первой ракетке мира Эшли Барти во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться в третий круг Уимблдона.

Во втором круге россиянка встречалась с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти (1). Матч завершился в двух сетах в пользу Барти со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Блинкова 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Барти — 5 эйсов, 9 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В следующем раунде Барти сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул. Турнир продлится до 10 июля.