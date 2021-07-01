Елена Веснина в двух сетах уступила Кори Гауфф во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Елена Веснина не сумела пробиться в третий круг Уимблдона.

В матче второго раунда Веснина проиграла 17-летней американке Кори Гауфф со счётом 4:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 12 минут. Веснина 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Гауфф — 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде Гауфф сыграет с победительницей матча Кая Юван (Словения) — Клара Бюрель (Франция).

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.