Елена Веснина в двух сетах уступила Кори Гауфф во втором круге Уимблдона
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Российская теннисистка Елена Веснина не сумела пробиться в третий круг Уимблдона.
В матче второго раунда Веснина проиграла 17-летней американке Кори Гауфф со счётом 4:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 12 минут. Веснина 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Гауфф — 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В следующем раунде Гауфф сыграет с победительницей матча Кая Юван (Словения) — Клара Бюрель (Франция).
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2021, четверг. 17:35 МСК
370
Елена Веснина
Е. Веснина
Окончен
0 : 2
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Кори Гауфф
К. Гауфф
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