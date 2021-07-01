Бублик обыграл Димитрова во втором круге Уимблдона, сделав 34 эйса
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Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг Уимблдона.
В матче второго круга Бублик в трёх сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова (18) со счётом 6:4, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Встреча продлилась 2 часа 26 минут. Бублик 34 раза подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету Димитрова — 4 эйса, 6 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5 заработанных.
В третьем круге Бублик сразится с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) — Маркос Гирон (США).
Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович, который также успешно преодолел первый круг текущего розыгрыша. Будущий победитель турнира получит £ 1,7 млн призовых.
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