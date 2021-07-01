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Даниил Медведев — после выхода в третий круг Уимблдона: я люблю траву!

Даниил Медведев — после выхода в третий круг Уимблдона: я люблю траву!
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после выхода в третий круг Уимблдона. Ранее россиянин обыграл испанца Карлоса Алкарас Гарфию со счётом 6:4, 6:1, 6:2.

«Я люблю траву! Уимблдон всегда будет для меня особенным турниром. В России мы говорим, что в третий раз всегда везёт, надеюсь, это сработает со мной. Но если нет, я знаю, что, скорее всего, буду играть с Марином, этот матч может получиться отличным, но играть с ним будет непросто. Мне нужно будет показать свой лучший теннис, тогда у меня будут хорошие шансы на победу», — приводит слова Медведева сайт ATP.

В следующем раунде Уимблдона второй сеяный Медведев сыграет с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) – Бенжамен Бонзи (Франция). В данный момент Чилич ведёт со счётом 1:0 по партиям.

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