Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева в третий круг Уимблдона. Ранее россиянин обыграл испанца Карлоса Алкарас Гарфию со счётом 6:4, 6:1, 6:2.

«Даня прибавил на траве. Но специфика остаётся всё равно такой же. Главное, что Даня уверен в себе. Алкарас ниже классом, поэтому повода для сомнений Медведев не давал. Пока соперников серьёзных не было. В следующем раунде будет показательный матч, потому что потенциальные противники неплохи, но наш по силе, конечно, лучше», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В следующем раунде Уимблдона второй сеяный Медведев сыграет с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) – Бенжамен Бонзи (Франция). В данный момент счёт матча по партиям 1:1.