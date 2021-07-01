Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роджер Федерер обыграл Ришара Гаске и вышел в третий круг Уимблдона

Роджер Федерер обыграл Ришара Гаске и вышел в третий круг Уимблдона
Комментарии

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер вышел в третий круг Уимблдона, восьмикратным чемпионом которого он является.

В матче второго круга Федерер обыграл представителя Франции Ришара Гаске со счётом 7:6 (7:1), 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Федерер 9 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Гаске — 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5 заработанных.

За выход в 1/8 финала Федерер поборется с британцем Кэмероном Норри (29).

Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович, который также успешно преодолел первый круг текущего розыгрыша. Будущий победитель турнира получит £ 1,7 млн призовых.

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2021, четверг. 19:15 МСК
Роджер Федерер
8
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6    
6 1 		1 4    
             
Ришар Гаске
56
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021