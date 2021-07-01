Роджер Федерер обыграл Ришара Гаске и вышел в третий круг Уимблдона
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер вышел в третий круг Уимблдона, восьмикратным чемпионом которого он является.
В матче второго круга Федерер обыграл представителя Франции Ришара Гаске со счётом 7:6 (7:1), 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Федерер 9 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Гаске — 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5 заработанных.
За выход в 1/8 финала Федерер поборется с британцем Кэмероном Норри (29).
Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович, который также успешно преодолел первый круг текущего розыгрыша. Будущий победитель турнира получит £ 1,7 млн призовых.
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