Роджер Федерер обыграл Ришара Гаске и вышел в третий круг Уимблдона

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер вышел в третий круг Уимблдона, восьмикратным чемпионом которого он является.

В матче второго круга Федерер обыграл представителя Франции Ришара Гаске со счётом 7:6 (7:1), 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Федерер 9 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Гаске — 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5 заработанных.

За выход в 1/8 финала Федерер поборется с британцем Кэмероном Норри (29).

Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович, который также успешно преодолел первый круг текущего розыгрыша. Будущий победитель турнира получит £ 1,7 млн призовых.