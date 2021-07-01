Виктория Азаренко сенсационно проиграла во втором круге Уимблдона
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Экс первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко сенсационно покинула Уимблдон, не сумев преодолеть второй круг турнира.
12-я сеяная Азаренко уступила 45-й ракетке мира Соране Кырсти из Румынии со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 19 минут. Азаренко 9 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету её соперницы — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 16.
В следующем раунде Кырстя сразится с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) – Маркета Вондроушова (Чехия).
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2021, четверг. 19:15 МСК
14
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
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|3
|6
45
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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