Пресс-служба ATP поделилась обновлениями календаря на четвёртый квартал 2021 года

Пресс-служба ATP поделилась обновлениями календаря тура на четвёртый квартал 2021 года с учётом эпидемиологической ситуации в мире.

Турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), изначально перенесённый с марта 2021 года, по плану ATP пройдёт с 10 по 17 октября. Однако организаторы планируют ввести в протоколы соревнований обязательный пункт — наличие у спортсменов, членов их команды, болельщиков, СМИ и так далее документа, подтверждающего, что человек вакцинировался от коронавируса.

Также организаторы «Мастерса» в Шанхае (Китай) сохраняют своё намерение провести турнир на 40-й неделе тура, информация по турниру ещё будет обновляться.

При этом соревнования ATP-500 в Токио (Япония) и Пекине (Китай) абсолютно точно не состоятся. Также в календарь не вошёл грунтовый турнир категории ATP-250 в Марракеше (Марокко).