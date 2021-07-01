Даниил Медведев отреагировал на то, что публика не поддерживала его в матче с Алкарасом

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как отнёсся к тому, что во время матча с испанцем Карлосом Алкарас Гарфией публика агрессивно поддерживала его соперника.

В один из моментов матча, россиянин удивился скромной реакции публики на свой успех и даже несколько раз приложил палец к своему уху, как бы недоумевая: «Почему я вас не слышу?»

Медведев отреагировал на агрессию болельщиков на Уимблдоне

«Мне нравится взаимодействовать с фанатами. На мой взгляд, британская публика самая рациональная, у них нет фаворитов, конечно, за исключением Рафы, Роджера и Новака, что совершенно нормально. Фанаты в Лондоне могут болеть за любого, также как и ненавидеть.

Я был немного удивлён тому, как восприняла меня сегодняшняя публика. Мой жест не был направлен против них. Это было сделано для того, чтобы попытаться раскачать их. Думаю, это сработало. Некоторые фанаты, наверное, действительно разозлились. Когда я говорю «некоторые», то имею в виду человек 10 за моим правым ухом. Я слышал их весь матч, но это было даже весело. Остальная часть толпы, по моим ощущениям, наслаждалась игрой. А это самое важное», — приводит слова Медведева Ubitennis.