WTA отменила все турниры в Японии и Китае из-за коронавируса

Пресс-служба WTA анонсировала изменения в календаре тура в 2021 году.

Из-за продолжающейся угрозы распространения коронавирусной инфекции организаторами было принято решение отменить все турниры WTA в Китае и Японии. Исключением стал лишь итоговый чемпионат в Шэньчжэне (Китай). Отмечается, что на данный момент нет решения об отмене соревнований, которые проходят в октябре-ноябре, однако по поводу их проведения ещё ведётся дискуссия.

Турниры в Японии и Китае должны были пройти в сентябре после завершения US Open, в том числе два турнира серии WTA Premier в китайских Ухане и Пекине.

В календарь добавили турнир категории WTA-250, который начнётся 23 августа в Чикаго (США).