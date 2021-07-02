Виктория Азаренко сказала 13 слов на пресс-конференции после поражения от Кырсти

Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко не выразила желания общаться со СМИ на пресс-конференции после поражения от румынки Сораны Кырсти во втором круге Уимблдона. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 4:6 в пользу Кырсти.

За время общения с прессой Азаренко отвела на 3 вопроса, использовав при этом 13 слов на английском. Диалогом поделился журналист Дэвид Кейн в своём «твиттере».

– Хотите поделиться мыслями о матче?

– Не особо.

– Конечно, понятно, что это был не ваш день. Как вы оцените то, что произошло на корте?

– Мне ещё нужно немного времени, чтобы всё оценить.

– Что скажете о сопернице? Знаю, что с ней всегда сложно играть.

– Да, сложно.

31-летняя Азаренко — победительница 21 турнира WTA, в том числе двукратная обладательница титула на Открытом чемпионате Австралии (2012, 2013).