Виктория Азаренко сказала 13 слов на пресс-конференции после поражения от Кырсти

Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко не выразила желания общаться со СМИ на пресс-конференции после поражения от румынки Сораны Кырсти во втором круге Уимблдона. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 4:6 в пользу Кырсти.
За время общения с прессой Азаренко отвела на 3 вопроса, использовав при этом 13 слов на английском. Диалогом поделился журналист Дэвид Кейн в своём «твиттере».
– Хотите поделиться мыслями о матче?
– Не особо.
– Конечно, понятно, что это был не ваш день. Как вы оцените то, что произошло на корте?
– Мне ещё нужно немного времени, чтобы всё оценить.
– Что скажете о сопернице? Знаю, что с ней всегда сложно играть.
– Да, сложно.
31-летняя Азаренко — победительница 21 турнира WTA, в том числе двукратная обладательница титула на Открытом чемпионате Австралии (2012, 2013).
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