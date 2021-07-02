Елена Веснина опубликовала пост после поражения на Уимблдоне, Марион Бартоли отреагировала

Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала пост в своём «инстаграме» после поражения во втором круге Уимблдона в одиночном разряде. Олимпийская чемпионка проиграла американке Кори Гауфф со счётом 4:6, 3:6.
«Спасибо всем за море поддержки. Не останавливаемся на достигнутом, завтра приложу все усилия, чтобы выиграть в паре», — написала Веснина.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Весниной.
На пост россиянки отреагировала победительница Уимблдона-2013, бывшая седьмая ракетка мира француженка Марион Бартоли. В комментарии она написала: «Ты справилась очень хорошо».
Известный певец и композитор Игорь Николаев добавил: «Лена! Всё отлично! Здорово играла! У тебя всё получится и в одиночке, верь в себя! Привет семье!»
В 2019 году победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Халеп отказалась от участия в нынешнем розыгрыше из-за травмы.
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